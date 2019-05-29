Прокуратурой организована проверка по факту задержки рейса из Челябинска в Анталью
Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту задержки рейса в аэропорту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
"Проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 2:20, однако время перенесли. Планируется, что самолет вылете в 13:00.
На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей.