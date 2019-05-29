Осужденный экс-глава Росграницы Безделов арестован по новому делу

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество.

Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ. Как сообщает ТАСС, он отрицает свою вину.

Напомним, Безделов был объявлен в международный розыск 16 октября 2014 года и задержан на территории Италии 26 октября того же года.Позже он был выдан России.

Уголовное дело о махинациях в ходе обустройства госграницы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года.

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима Безделову. Он признан виновным по делу о хищении почти 500 миллионов рублей.