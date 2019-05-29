"Сдана и принята без единого замечания". В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу на Универсиаду-2023

Власти Свердловской области подготовили заявочную книгу для Универсиады-2023. По данным главы региона Евгения Куйвашева, книга была сдана и принята без единого замечания. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса. И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира", - добавил он.

Ранее сообщалось, что свердловские власти подготовят заявочную книгу Екатеринбурга к Универсиаде-2023 до 10 июня. Окончательное решение о проведении соревнований будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

Губернатор Куйвашев уже заявлял, что для турнира в Екатеринбурге нужно построить ещё пять спортивных сооружений. Кроме того, подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.