Rammstein выпустили клип на песню с русским текстом

Группа Rammstein выпустила третий клип на песню с нового альбома. На этот раз немцы решили экранизировать трек "Ausländer" ("Иностранец"). В припеве вокалист Тилль Линдеманн томно вытягивает "Я люблю тебя" на русском, а также на итальянском и французском.

По сюжету участники группы на лодке приплывают на остров к какому-то африканскому племени и начинают с ним весьма дружелюбно проводить время.

По сравнению с двумя другими клипами на песни с пластинки "Rammstein" - "Deutchland" и "Radio" – "Ausländer" является весьма невинной картиной.

17 мая стало днем официальной премьеры седьмого студийного альбома немецкой группы. Поклонники ждали его десять лет, а следующего, возможно, вообще не дождутся – предположительно, новый диск, на обложке которого красуется спичка, станет последним в дискографии группы.

На пластинке 11 треков.

Музыканты собираются в тур в поддержку нового альбома. В России они дадут два концерта – в Москве и Санкт-Петербурге.

Кстати, сама премьера альбома тоже оказалась скандальной. За несколько дней до релиза треки с пластинки были "слиты" в сеть. Из-за этого даже был забанен один из telegram-каналов.