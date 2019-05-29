Тюменский студент выиграл полмиллиона рублей в кубке по менеджменту "Управляй"

Студент Тюменского государственного университета Кирилл Жаман стал обладателем кубка по менеджменту "Управляй" – одного из флагманских проектов "Россия – страна возможностей", созданного по инициативе президента России Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Он получит образовательный грант в размере полумиллиона рублей и приглашение в Екатеринбург на национальный финал Global Management Challenge.

Участниками финальных испытаний стали 150 конкурсантов из 44 регионов России и 67 вузов-филиалов. Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что в этом году число участников увеличилось почти в два раза.

"Это говорит о том, что Россия – действительно страна возможностей, что наши студенты поверили в этот конкурс", - заявил он, напомнив, что победители получат дополнительные 25 баллов при поступлении в магистратуру, стажировку в Гонконге и ряд других преимуществ.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что "Кубок "Управляй!" отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, брать на себя ответственность.

"Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке "Управляй!", процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни", – обратился к участникам финала

Победу одержали 10 человек. На соревнованиях они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

Добавим, что ранее губернатор Тюменской области Александр Моор встречался с тюменскими победителями и призерами олимпиады "Я – профессионал" и финалистами и полуфиналистами Кубка по менеджменту "Управляй!".

"Студенты нашего региона показали высокие результаты во всероссийской профессиональной олимпиаде студентов "Я – профессионал" и Кубке по менеджменту "Управляй!". Ваши достижения – гордость региона и подтверждение того, что у нас много инициативных и талантливых молодых людей. Тюменская область заинтересована и всегда активно поддерживает все профессиональные конкурсы, инициативы и перспективные проекты, связанные с образованием, развитием человеческого капитала", – высказал мнение Александр Моор.