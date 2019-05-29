С жиру бесимся? Депутаты гордумы остались недовольны профицитом тюменского бюджета

Пока вся Россия оправляется от экономического кризиса, а целые регионы залезают в долги для покрытия бюджетных обязательств, благополучная Тюмень подвела итоги исполнения бюджета за 2018 г.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутаты гордумы рассмотрели документ на очередном заседании. Параметры казны оказались с рекордными показателями: 30 млрд руб. доходов и 27 млрд – расходов. То есть бюджет был исполнен с профицитом, а также без муниципального долга и привлечения кредитных ресурсов.

"Это самый крупный за последнее время рекордный бюджет", - отметили представители мэрии.

Впрочем, профицит не понравился депутатам. Так, "единоросс" Александр Захаров посетовал, что бюджет мог бы быть и поэффективнее.

"Это, получается, лишние деньги, и они городу не нужны, как получилось это?" - спросил он.

Директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук заверил, что профицит стоит оценивать с положительной стороны. По его словам, был превышен плановый рост по доходам за счет роста экономики, кроме этого, на нынешний год был заложен искусственный дефицит, который и будет покрыт за счет излишка.

"На наш взгляд, это правильная практика", - отметил чиновник.

Кроме этого, отдельные народные избранники выразили мнение, что, имея рекордный бюджет, необходимо лучше и тщательнее расставлять приоритеты на расходы. Например, депутат Юрий Баранчук призвал уделить внимание обрезке тополей. Депутат Альбина Селезнева закончила обсуждение вопроса бравадой: "Ни один город с нами по благоустройству не может сравниться".

В итоге документ был принят единогласно.