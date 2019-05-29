25 Сентября 2020
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Денис Мантуров, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ

Куйвашев и Мантуров обсудили подготовку к GMIS-2019 и "Иннопрому"

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, обсуждались организационные вопросы проведения X международной промышленной выставки "Иннопром-2019", в том числе рассмотрение возможности обеспечения единой аккредитации участников GMIS-2019 и "Иннопрома". Темами экспозиции региона станут 85-летие Свердловской области, 10-летие выставки "Иннопром", реализация нацпроектов и продвижения Среднего Урала как центра принятия решений в сфере инноваций и цифрового развития.

Денис Мантуров Иннопром-2017 японский павильон(2017)|Фото: Накануне.RU

Денис Мантуров на "Иннопроме-2017"

Куйвашев рассказал, что на региональном уровне был утвержден план подготовки и проведения Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS). По его словам, были созданы три рабочие группы: по вопросам подготовки инфраструктуры и благоустройства Екатеринбурга, обеспечения безопасности во время проведения саммита, а также строительства конгресс-центра как основной площадки для проведения мероприятия.

"Строительство конгресс-центра завершится в июне, появление такой площадки позволит нам не только провести GMIS на высоком организационном уровне, но и укрепить позиции Екатеринбурга и Свердловской области как центра международной активности", - сказал губернатор.

Денис Мантуров, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В заключении встречи Мантуров отметил особую важность предстоящих международных мероприятий и подчеркнул необходимость дальнейшей детальной проработки их повестки.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 планируется провести в Екатеринбурге в период организации X Международной промышленной выставкой "Иннопром" в июле 2019 года. В GMIS-2019 планируется участие глав государств и правительств, отраслевых министров из более 10 государств мира, а также руководителей крупных международных компаний. Инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о проведении саммита в Екатеринбурге поддержал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе выставки "Иннопром" в 2017 году.

Темой GMIS в 2019 году станут природоподобные технологии (биометрический дизайн и бионика), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы. Будет обсуждена роль производства в мире революционных изменений, где оно превратилось в основу экономического и социального процветания в условиях Четвертой промышленной революции. Цель GMIS-2019 – подчеркнуть важность использования стратегий и схем, созданных природой, для объединения инновационных решений и экологически рационального дизайна.

Организаторы обещают, что саммит станет уникальной диалоговой площадкой. Кроме того, в рамках GMIS-2019 будет организована выставка для демонстрации ведущих производственных возможностей, прорывных технологий, инновационных стартапов, а также для продвижения новых бизнес-инициатив.

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Куйвашев и Мантуров обсудили подготовку к GMIS-2019 и "Иннопрому"

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Теги: Куйвашев, Мантуров, Иннопром



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