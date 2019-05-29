25 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Показатель инфляции в Зауралье ниже общероссийских значений

В Курганской области за апрель этого года уровень инфляции составил 5%, что ниже общероссийских показателей.

Точно такой же показатель на Среднем Урале, в Челябинской области он равен 4,3%, а в Тюменской - 3,3%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения по Курганской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

По прогнозу ЦБ, локальный пик годовой инфляции в России был пройден в марте 2019 года, годовые темпы роста цен вернутся к 4% в первой половине 2020 года.

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Показатель инфляции в Зауралье ниже общероссийских значений

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Теги: Курган, инфляция, показатель



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