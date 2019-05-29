В одном из подъездов Надыма батареи примотали к стене проволокой

Новый вид крепления батарей опробовали в Надыме. Жители поделились фотографиями батарей, примотанных к стене проволокой, передает корреспондент Накануне.RU.

Фото опубликованы в группе "Злой и добрый надымчанин". Старые батареи в подъезде дома на Заводской коммунальщики примотали к стене проволокой. Сбоку виден "утеплитель" батареи - старая тряпка.

Горожане в комментариях к фото иронизируют. "Без синей изоленты долго не продержится", - написал один из пользователей. "Шикарные батареи в стиле лофт", - отмечает другой пользователь.