25 Сентября 2020
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Общество В России
путин владимир владимирович президент рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Социальное расслоение, непопулярные реформы: читатели Накануне.RU называют причины падения рейтинга Путина

Рейтинг президента РФ Владимира Путина снижается в результате расслоения элит и общества, отсутствия социальной справедливости. Так считают 9,7% читателей Накануне.RU, принявших участие в опросе на сайте.

Чуть меньше – 9,3% - полагают, что снижение рейтинга происходит из-за отсутствия стратегии развития и ответственности за решения.

6,8% респондентов выбрали вариант "непопулярные реформы, повышение налогов от Правительства РФ"; 2,5% - "власть не слышит народ на местах"; 1,1% - "разные взгляды элит и общества на исторические периоды".

При этом большинство принявших участие в опросе – 70,6% – считают, что к падению рейтинга президента привели все эти факторы.

Голосование продолжается, в нем можно принять участие по ссылке.

Напомним, ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга президента Владимира Путина до исторического минимума за 13 лет. Исследовательский центр показывает динамику за год: если до пенсионной "реформы" в мае 2018 года показатель был равен 47,4%, то уже через месяц - в конце июня - он упал до 37,9%. Сейчас падение усилилось - до 31,7%.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, дело в том, что россияне не верят в завтрашний день. Соотечественники просто перестали верить в то, что жить станет лучше.

Фёдоров признал, что именно пенсионная "реформа" перечеркнула все надежды граждан на завтрашний день - на высокие зарплаты, хорошую медицину, образование и социальное обеспечение.

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Теги: рейтинг, владимир путин, опрос



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