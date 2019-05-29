В Курганской области "Киа" врезался в "УАЗ": один погиб, трое - в больнице

На трассе "Иртыш" в Щучанском районе в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Авария произошла рано утром 28 мая на 92 км федеральной автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Житель Башкирии за рулем "Киа" выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с фурой, а потом лоб в лоб с "УАЗом".

От полученных травм виновник аварии умер до приезда "скорой", водитель и два пассажира "уазика" с травмами доставлены в больницу.