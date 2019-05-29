25 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Киа, УАЗ, авария (2019) | Фото:ГИБДД Курганской области

В Курганской области "Киа" врезался в "УАЗ": один погиб, трое - в больнице

На трассе "Иртыш" в Щучанском районе в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Авария произошла рано утром 28 мая на 92 км федеральной автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Житель Башкирии за рулем "Киа" выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с фурой, а потом лоб в лоб с "УАЗом".

От полученных травм виновник аварии умер до приезда "скорой", водитель и два пассажира "уазика" с травмами доставлены в больницу.

Киа, УАЗ, авария(2019)|Фото:ГИБДД Курганской области

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В Курганской области "Киа" врезался в "УАЗ": один погиб, трое - в больнице

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Теги: УАЗ, Киа, фура, Щучье, Иртыш, авария, трасса, смерть, гибель, ДТП



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