Жители Екатеринбурга просят перенести строительство храма в Москву или на планету Марс

Жители Екатеринбурга просят перенести строительство храма святой Екатерины в Москву, Санкт-Петербург и даже на планету Марс. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на 28 мая поступило 8,4 тыс.обращений.

"Я внимательно слежу за тем, какие предложения вносят екатеринбуржцы, несмотря на то, что сейчас нахожусь в командировке", - сообщил глава города.

Он рассказал, что есть много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс.

Напомним, направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи.

Обращения необходимо отправлять с пометкой "Предложения по площадке для строительства храма святой Екатерины".

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

Напомним, на фоне протестов в Екатеринбурге патриарх Кирилл встречался с Владимиром Путиным и обсуждал эту тему. А на освящении нового русского храма в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что в среднем РПЦ строит по три храма в сутки. При этом, по официальной статистике, с 2007 по 2017 год (последние данные) число больничных организаций в России сократилось с 6,8 тыс. до 5,3 тыс., то есть почти по 3 больницы в неделю сокращается, перепрофилируется, оптимизируется и так далее.