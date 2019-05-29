25 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Маккензи Безос (2019) | Фото:Wikipedia

Экс-супруга Джеффа Безоса пустит половину доставшегося ей состояния на благотворительность

Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи (49) заявила, что собирается отдать по крайней мере половину своего состояния на благотворительность.

Несколько месяцев назад самый богатый человек мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с Маккензи после 25 лет брака. Пара объявила, что расстается друзьями, и вопрос с разделом имущества в судебной плоскости не рассматривался. Хотя брачного контракта не было, и Маккензи, по идее, могла бы претендовать на половину состояния, она удовлетворилась отступными в $36,6 млрд (у Джеффа осталось $114 млрд). Теперь она является одной из самых богатых женщин в мире и занимает 22-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Маккензи объявила, что вступила в филантропическую организацию Билла Гейтса и Уоррена Баффета "The Giving Pledge" ("Клятва дарения"). Вступившие в организацию богачи обязуются пустить на благотворительность часть своего состояния в течение жизни или после смерти.

В своем заявлении Маккензи говорит, что у нее "непропорционально много денег", которыми она должна поделиться. Женщина заявила, что ее подход к благотворительности будет "вдумчивым". "Но я не буду ждать. И буду заниматься этим, пока сейф не опустеет", - заявила женщина.

Джефф уже успел похвалить инициативу бывшей жены. В твиттере он написал: "Маккензи удивительная, она будет вдумчивым и эффективным благотворителем. Я горжусь ею", - написал миллиардер.

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Экс-супруга Джеффа Безоса пустит половину доставшегося ей состояния на благотворительность

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Теги: джефф безос, маккензи безос, развод, состояние, раздел имущества, благотворительность



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