На Среднем Урале горел социально-реабилитационный центр для подростков

В Каменске-Уральском произошел пожар в социально-реабилитационном центре для подростков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание на улице Олега Кошевого случилось вечером 28 мая: от огня пострадало помещение гардероба на втором этаже. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить горение и оперативно эвакуировать людей из здания.

До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал девять человек, из них четверо детей. Еще 23 ребенка находились в этот момент на прогулке.

Площадь пожара составила 3 кв.м, к месту вызова были стянуты восемь единиц техники и 29 человек. В течение 10 минут специалисты справились с огнем.

Как добавили в МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.