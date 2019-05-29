"Витесс" , возглавляемый Слуцким, остался без еврокубков на будущий сезон

Футбольный клуб "Витесс", который возглавляет российский тренер, экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, проиграл "Утрехту" в ответном финальном матче плей-офф за право сыграть в Лиге Европы УЕФА на будущий сезон.

Домашняя встреча для "Витесса" завершилась со счетом 0:2, результат первого матча - 1:1.

В плей-офф чемпионата Голландии за дополнительную путевку во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы участвовали команды, которые заняли по итогам турнира места с пятого по восьмое. В итоге путевку во второй по значимости европейский клубный турнир завоевал "Утрехт", возглавляемый также бывшим тренером сборной России Диком Адвокатом.