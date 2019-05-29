Напомним, аналогичную молитву ранее вознесли православные Нытвы – молебен состоялся в 17.00 24 мая в храме Иоанна Предтечи.

Информация об этом появилась на странице пресс-секретаря Пермской митрополии Юрия Кищука . Молебен пройдёт по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 2 июня в Архиерейском подворье храма Вознесения Господня (Борчанинова, 11). Начало – в 10.30.

В Перми пройдёт предэкзаменационный молебен "об успешной сдаче ЕГЭ", передаёт корреспондент Накануне.RU .

Вслед за Нытвой молебен о сдаче ЕГЭ пройдёт в Перми





