25 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Экзаменационный молебен Пермь (2019) | Фото: vk.com, Юрий К.

Вслед за Нытвой молебен о сдаче ЕГЭ пройдёт в Перми

В Перми пройдёт предэкзаменационный молебен "об успешной сдаче ЕГЭ", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась на странице пресс-секретаря Пермской митрополии Юрия Кищука. Молебен пройдёт по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 2 июня в Архиерейском подворье храма Вознесения Господня (Борчанинова, 11). Начало – в 10.30.

Напомним, аналогичную молитву ранее вознесли православные Нытвы – молебен состоялся в 17.00 24 мая в храме Иоанна Предтечи.

Экзаменационный молебен Пермь(2019)|Фото: vk.com, Юрий К.

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Вслед за Нытвой молебен о сдаче ЕГЭ пройдёт в Перми

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Теги: молебен, ЕГЭ, митрополит Пермский и Кунгурский Меводия



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