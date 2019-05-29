"Родители купят огнетушитель": чем закончилась проверка "БДСМ‐вечеринки" в приморской школе

По итогам проверки видео с выпускниками в БДСМ-костюмах в одной из школ Владивостока со школьниками провели профилактическую беседу.

Кроме того, родителей учеников попросили купить новый огнетушитель, они согласились, рассказал РИА Новости представитель мэрии Владивостока.

По словам директора школы Галины Пугиной, ребята поняли, что "перешли школьные рамки", инцидент "полностью исчерпан".

В пресс-службе мэрии уточнили, что директор школы продолжает работать. Ранее сообщалось, что Пугина написала заявление об увольнении.

Ранее выпускница средней школы №74 Владивостока, в которой прошел "БДСМ-выпускной", призвала поддержать директора учебного заведения. По ее словам, педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки и увольнения таких специалистов допускать нельзя.

Выпускной вечер состоялся 22 мая, в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. По факту проведения БДСМ выпускного начались проверки.

Родители одной из школьниц будут оштрафованы за то, что их дочь незаконно носила форменную одежду со знаками различия. Штраф за это нарушение - от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.