В ходе первого этапа опрессовок в Екатеринбурге пострадали три автомобиля

В Екатеринбурге продолжаются опрессовки. Из-за выхода воды на поверхность на Юго-западе пострадали три автомобиля.

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Напомним, первый этап опрессовок проходит в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме с 27 по 30 мая. На период проведения испытаний энергетики отключают горячее водоснабжение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, вторая ночь первого этапа выявила четыре повреждения с выходом воды на поверхность в районе улиц Серафимы Дерябиной, Красноармейская, Викулова и Пехотинцев.

"Есть информация о трех автомобилях, пострадавших в результате выхода воды на улице Серафимы Дерябиной. Объекты ЕТК застрахованы и владельцам необходимо обратиться в компанию с заявлением о возмещении ущерба", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что повреждения в результате опрессовок - это не аварии, а прогнозируемый процесс для выявления слабых мест. Цель испытаний состоит в том, чтобы своевременно отремонтировать выявленные дефекты и исключить их проявления в отопительный период.

Итоги первого этапа опрессовок будут подведены в течение завтрашнего дня. Как заверили в компании, по мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.