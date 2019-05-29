25 Сентября 2020
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приобское месторождение (2012) | Фото: admhmao.ru

"Роснефть" получит льготы для Приобского месторождения в ХМАО

"Роснефть" получит льготы по НДПИ для своего крупнейшего по добыче Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.

Обводненность Приобского месторождения, которое разрабатывает компания "РН-Юганскнефтегаз", превышает 90%, запасы являются трудными. По этой причине глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговый вычет. В Минфине оценивали выпадающие доходы от предоставления таких льгот в 460 млрд руб. за десять лет, пишет "Коммерсант".

По данным издания, решение о предоставлении льгот принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретарь премьера подтвердил наличие принципиального решения о поддержке.

Ранее "Роснефть" получила льготы для Самотлорского месторождения в ХМАО.

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"Роснефть" получит льготы для Приобского месторождения в ХМАО

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Теги: Роснефть, Приобское месторождение



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