Сухим не выйти: Путин поручил разобраться, почему "Суперджет" не летает?

За "Суперджет" серьезно возьмутся, причем проверять техническое состояние флота и экономическую эффективность использования отечественного самолета будут не только в Минтрансе.

"В Минпромторге сегодня 3 часа обсуждали техническое состояние "суперджетов", которые эксплуатируются в российских авиакомпаниях. Решено создать межотраслевую комиссию по рассмотрению проблем с эксплуатацией самолета SSJ. Такой чести не заслуживало ни одно воздушное судно", - написал накануне анонимный telegram-канал Незыгарь.

Канал "Пяр во время чумы" утверждает, что создание комиссии по "Суперджету" – "прямое поручение президента Мантурову (глава Минпромторга – прим. ред.) по итогам визита в "Туполев" в Казань". "После этого поручения пиарщики "Сухого" зарядили кампанию в телеге о вине "Аэрофлота" и кознях Боинга, но эта дурь длилась недолго. Комиссия создана, и формальным подходом дело не закончится", - пишет ТГ-канал. Он также отмечает, что главные вопросы от авиакомпаний – к качеству силовых установок и задержек ремонтов самолетов. "Ситуация крайне сложная. Все понимают, что "SSJ-100" не летает...", - подводит итог Незыгарь.

Перевозчиков никто не слушает

Накануне "Коммерсант" написал о письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направленном в Минтранс. Перевозчики просят проверить SSJ-100 на соответствие выданным ранее сертификатам. В Минтрансе заявили, что письма не видели, а в ОАК (производитель SSJ-100) вообще считают подобные обращения давлением на следствие, расследующее катастрофу "Суперджета" в Шереметьево. Тут же в telegram-каналах начали искать "заказчика" письма, мол, "Аэрофлот" в АЭВТ не входит, а входящие в него "Якутия" и "Ямал" (также эксплуатируют "Суперджет") едва ли стали бы просить о проверке.

В письме АЭВТ указываются конкретные системы, которые нужно проверить: защиту самолета от статического электричества (именно после попадания молнии на аэрофлотовском "Суперджете" возникла нештатная ситуация) и конструкцию кессона крыла и шасси (при жесткой посадке стойка шасси, по предварительным данным, пробила крыло, и топливо из бака начало попадать в двигатель).

Источники, близкие к авиационным властям, поставили под сомнение возможность рассмотрения таких требований. Если будут найдены несоответствия, что возникнут вопросы уже к Росавиации и другим надзорным ведомствам, выдававшим сертификаты. Есть версия, что по этим же причинам ответственные организации не стали запрещать полеты "Суперджетов" после катастрофы в Шереметьево.

Что с движками?

Отдельная группа вопросов к двигателям "Суперджета". В Объединенной двигателестроительной корпорации (производит моторы для SSJ-100, входит в корпорацию "Ростех") на вопросы Накануне.RU о текущей стоимости двигателей SaM146 и ситуации с подменным пулом движков не ответили.

SaM146 производит совместное российско-французское предприятие. С российской стороны это "ОДК-Сатурн" (вентилятор, каскад низкого давления, окончательная сборка двигателя, наземные испытания), с французской - SAFRAN Aircraft Engines (газогенератор, коробка приводов, система управления, интеграция силовой установки, летные испытания). По данным российских СМИ, чаще всего вопросы возникают к так называемой горячей части двигателя, за которую отвечают французы, но поставками занимается ОДК, а значит она несет ответственность за ситуацию с нехваткой исправных двигателей и запчастей.

Для авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ-100 России, необходим пул из 22 подменных двигателей SaM146 (не считая "Аэрофлота" – у него свой пул), но пока производитель сформировал пул только из 17 агрегатов. По данным "Ведомостей", четыре двигателя из этого числа в конце апреля были неисправными (издание ссылается на материалы совещания производителя и перевозчиков).

"В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000–4000 ч полета, а иногда и после 1000 ч полета. Двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт. Хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7500–8000 ч", - пишут "Ведомости".

Аэрофлотовские SSJ-100 могут не взлететь

Неопределенной остается ситуация и с "Суперджетами" "Аэрофлота". На 1 мая 2019 года перевозчик эксплуатировал 50 бортов SSJ-100 – это около 20% всего парка. А через два месяца истекает контракт, заключенный "Аэрофлотом" с "Гражданскими самолетами Сухого" на техобслуживание самолетов и поставки запчастей. "Аэрофлот" было объявил конкурс на заключение нового контракта, но не смог договориться с ГСС о цене вопроса. Перевозчик хочет получать услуги по текущей цене, а производитель настаивает на увеличении вознаграждения на $94,5 млн. Если же стороны не смогут прийти к соглашению, то самолеты просто не будут обслуживать, и они окажутся на земле. Где, вообще-то, они и так проводят очень много времени – у "Суперджетов" самый большой из эксплуатируемых коммерческими российскими перевозчиками самолетов простой.