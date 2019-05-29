Штаты потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
США уступили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Международного института управленческого развития Сингапуру. Америка опустилась на третью строчку.
Сингапур возглавил рейтинг впервые с 2010 г. Составители рейтинга отметили всокотехнологичную инфраструктуру, квалифицированную рабочую силу, мягкое иммиграционное законодательство и легкость открытия бизнеса в стране.
На втором месте оказался Гонконг, преимуществами которого стали бизнес-климат, доступ к бизнес-финансированию и налоговый режим.
Причиной падения Штатов в рейтинге стали дорогая нефть, колебания курса доллара и слабый экспорт высокотехнологичной продукции.
Позиции России в рейтинге не изменились, она по-прежнему занимает 45-е место.