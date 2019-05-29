25 Сентября 2020
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набережная, Екатеринбург, прогулка, лето, семья, отец, дочь (2018) | Фото: Накануне.RU

В России может появиться отцовский капитал

Субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка, может появиться в России. Так называемый отцовский капитал можно будет получить при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Об этом пишут "Известия".

Напомним, в России действует материнский капитал - форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего детей, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Отмечается, что отцовский капитал не будет исключать материнский, а станет дополнительной мерой поддержки, уточняет издание со ссылкой на авторов законопроекта.

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В России может появиться отцовский капитал

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Теги: отцовский капитал, материнский капитал



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