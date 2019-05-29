25 Сентября 2020
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россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Макрон может организовать встречу Путина и Зеленского

Французский президент Эмманюэль Макрон выразил готовность инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины.

Это может произойти, как только для этого сложатся политические условия. "Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность", – заявил Макрон, отметив, что в ближайшее время планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность возобновления переговоров с участием лидеров четырех стран, в том числе и его встречу с Владимиром Путиным, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Москвой. Как сообщил глава президентской администрации Андрей Богдан, по этой теме должны "не только депутаты проголосовать, а президент принять решение". Богдан призвал "общество дать оценку".

Тем временем, для проведения такого голосования потребуется принятие соответствующего закона, что станет "основным направлением деятельности".

Жителей Украины планируется спросить о "мирных договоренностях с Россией" и конфликте в Донбассе, сообщает "Российская газета".

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Макрон может организовать встречу Путина и Зеленского

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Теги: Мкрон, Путин, Зеленский Нормандский формат



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