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педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

Стали известны подробности изнасилования девочки жителем Челябинска

В Челябинской области заключили под стражу местного жителя, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Стали известны подробности данного преступления. По словам следователей, 20 мая в поселке Новогеоргиевский злоумышленник 1978 года рождения изнасиловал девочку 2004 года рождения. Через два дня он был задержан.

Подозреваемый не работает. Ранее он был судимым за побои, сообщает РИА "Новости".

Как сообщает telegram-канала Mash, речь идет об одиноком отце, на воспитании которого находятся шесть детей. Мужчина, якобы прочитав переписку дочерей в социальных сетях и узнав об их невинности, избил их, после чего они ушли к тете, которой рассказали о том, что отец насиловал одну из них, 14-летнюю, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

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Стали известны подробности изнасилования девочки жителем Челябинска

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Теги: Челябинск, изнасилование, ребенок



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Ранее 28.05.2019 16:02 Мск В Челябинской области местного жителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки

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