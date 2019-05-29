РПЦ: Храм в Екатеринбурге "рано или поздно построят"

Храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят.

Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. По его словам, как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".

"Конкретная история с Екатеринбургом решится. Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся и все будут рады", - сказал Волков, сообщает РИА "Новости".

Днем ранее в адрес екатеринбуржцев снова нелестно высказался ведущий ВГТРК Владимир Соловьев. Сначала он сравнивал протестующих с "бесами", а теперь - с "козлищами".

Напомним, на фоне протестов в Екатеринбурге патриарх Кирилл встречался с Владимиром Путиным и обсуждал эту тему. А на освящении нового русского храма в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что в среднем РПЦ строит по три храма в сутки. При этом, по официальной статистике, с 2007 по 2017 год (последние данные) число больничных организаций в России сократилось с 6,8 тыс. до 5,3 тыс., то есть почти по 3 больницы в неделю сокращается, перепрофилируется, оптимизируется и так далее.

Аналогичная ситуация со школами – с 2010 по 2017 годы (последние данные) количество школ сократилось с 50,8 тыс. до 42,6 тыс., а это уже как раз в среднем по три школы в сутки. А количество учащихся возросло с 13,6 млн до 15,2 млн человек.