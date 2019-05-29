Экономисты: россиян ждет падение доходов

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России вопреки ожиданиям кабмина продолжат падение.

Предпосылок для роста реальных доходов сегодня нет, говорят эксперты. "Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет", — сообщила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, говорят директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, подчеркивает Малева. По ее словам, увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности, а чтобы говорить о реальном росте, нужны значения прироста в 3–4%, сообщает РБК.

Днем ранее стало известно о том, что почти половина российских семей - 48,2% - по итогам прошлого года заявила, что денег им хватает только на одежду и еду. Итоги опроса подвел Росстат. Эти домохозяйства не могут позволить себе купить товары длительного пользования. Еще 14,9% заявили, что не экономят только на еде, купить одежду и оплачивать коммунальные услуги для них затруднительно.

Доля тех, кто не отказывает себе ни в чем, незначительна - 3,2%. 32,3% опрошенных семей отметили, что затруднения у них возникают только с покупкой автомобилей и недвижимости.

При этом в сельской местности о расходовании всего бюджета на еду и одежду заявили 54,5% опрошенных, там больше доля тех, кто не может оплачивать счета ЖКХ.