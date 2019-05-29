Росстат: в России улучшилось качество автомобильного топлива

В Росстандарте сообщили об улучшении качества автомобильного топлива на рынке.

За прошлый год и за неполные пять месяцев текущего года доля нарушений по физико-химическим свойствам топлива составляет 9%, тогда как в 2015 году такие нарушения выявлялись более чем в 20% случаев, говорят в ведомстве. При этом среди сетевых автозаправок доля нарушений составила 3%, а среди независимых — 21%, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в феврале Роскачество обнародовало первые итоги исследования качества автомобильного топлива на АЗС. Первые проверки ведомство совместно с Минпромторгом и Росстандартом провело в Ставропольском крае.

Проверки затронули 26 сетевых и 34 частных заправки, в том числе АЗС ЛУКОЙЛа, "Роснефти", "Газпрома". В семи случаях из 60 выявлена фальсификация, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскачества.

Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, прокомментировал итоги министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, зачастую топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству.