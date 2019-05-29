25 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО
торнадо, США, Оклахома (2013) | Фото:

Специалисты прокомментировали заявления о торнадо в Москве

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прокомментировал сообщения об угрозе смерча и торнадо в Москве после знойной погоды.

"Сообщения о смерчах и торнадо абсолютно беспочвенные и бестолковые. Зной усиливается, но условий для формирования даже простых гроз и ливней нет. А если нет облаков, то и торнадо со смерчами неоткуда взяться", - считает специалист.

По его словам, такие погодные явления могут быть вызваны сменой воздушных масс, однако этот процесс трудно прогнозируется, сообщает РИА "Новости".

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил, что на смену аномальной жаре в Москве могут прийти торнадо и смерчи. Наибольшая вероятность, по его словам, существует в конце мая и начале июня.

По данным Wikipedia, смерч или торнадо возникает в грозовом облаке и распространяется вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 м. Пыль, поднятая грозовым шквалом, проливной дождь и град, мрак ночи — факторы, которые могут уменьшить видимость торнадо. Смерчи, возникающие в этих условиях, особенно опасны, так как могут быть обнаружены только с помощью метеорологических радиолокаторов наблюдения.

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Специалисты прокомментировали заявления о торнадо в Москве

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Теги: Москва, погода, торнадо



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