25 Сентября 2020
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Экономика В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк не исключает ввод комиссии за "быстрые" переводы в 1%

Сбербанк обсуждает с Банком России условия, на которых готов присоединиться к Системе быстрых платежей.

В госбанке настаивают на особой тарификации услуг за такие переводы. За каждый отправленный или полученный платеж Сбербанк хочет получать 1% от его суммы помимо комиссии, которую будет взимать сама система. Это меньше, чем сегодня банк взимает при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но больше уровня социальных тарифов, на которые рассчитывал Центробанк, сообщает "Коммерсант".

Напомним, система быстрых платежей заработала с 28 февраля. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

При оплате в магазине через СБП с помощью QR-кода будет происходить прямое списание средств со счета покупателя на счет торговой точки. Самый простой вариант – покупатель с помощью мобильного приложения сканирует наклейку с QR-кодом, в который зашиты реквизиты счета продавца. Покупатель вводит сумму покупки и подтверждает списание средств. При этом Система быстрых платежей обработает операцию и переведет средства на счет магазина, после чего продавец получит уведомление о зачислении денег.

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Сбербанк не исключает ввод комиссии за "быстрые" переводы в 1%

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Теги: Сбербанк, переводы



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