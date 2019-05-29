Банки приступили к снижению ипотечных ставок

В России наметилась тенденция снижения ставок по ипотечным кредитам.

Так, "Альфа-банк" c 28 мая до 30 июня объявил о снижении ставки по ипотеке до 9,79% на первичном рынке и до 9,99% на вторичном. Из этого следует, что ставки снизились на 0,4–0,8 п.п.

До этого, 25 мая, ставки по ипотечным кредитам снизил "Сбербанк" — до 10,6 и 10,8% на первичном и вторичном рынке соответственно. Финансовое учреждение приняло такое решение через месяц после заседания Центробанка РФ, на котором регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.

Как считают аналитики, примеру могут последовать только крупные банки, которые будут понижать проценты по ипотеке в целях маркетинга. Кардинальных изменений стоит ждать после того, как Банк России объявит о понижении ключевой ставки, сообщает РБК.

Днем ранее стало известно, что Банк России может снизить ключевую ставку во втором-третьем квартале текущего года. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Для снижения ставки ситуация с инфляцией должна развиваться в соответствии с прогнозом регулятора. Сейчас рост цен замедлился до 5,1%, что позволяет прогнозировать снижение ключевой ставки.

Тем временем, российский рынок ипотеки продолжает падать. Как сообщает "Объединенное кредитное бюро", это обусловлено ростом ставок по жилищным кредитам.

По итогам апреля текущего года банки выдали россиянам 90 тыс. ипотечных кредитов, что на 21% меньше, чем в том же месяце 2018 года. При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%, с 1,99 млн до 2,23 млн руб.