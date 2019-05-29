25 Сентября 2020
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Политика В России
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

МИД РФ вызвал испанского посла после слов об угрозе

Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в министерство внутренних дел России.

"Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию "Эль Периодико" 23 мая сего года", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России указали на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимному восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных.

На прошлой неделе Периодико" Боррель заявил, что "Россия вновь представляет угрозу", и призвал европейские страны "срочно объединить свои силы", сообщает РИА "Новости".

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МИД РФ вызвал испанского посла после слов об угрозе

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Теги: Испания, МИД РФ



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