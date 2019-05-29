Сербская бронетехника движется к границе с Косово

Власти Сербии отправили из Кралево к городу Рашка на границе с Косово колонну военной техники.

Как сообщают местные СМИ, перед этим в Кралево приехал министр обороны Александр Вулин, а по направлению к косовской границе летел самолет МиГ-29. Тем временем, обстановка на севере частично признанной республики нормализуется. Возобновлено движение по трассе Зубин Поток — Северная Митровица, сообщает телеканал "Дождь".

Как сообщалось ранее, президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность после инцидента в Косово.

Как передает национальное телевидение, на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов.

Сообщается, что спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением.

В ответ на эти действия население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба.