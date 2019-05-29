В СНБО заявили о пропаже серверов с секретными данными

Из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали компьютерные серверы, на которых хранилась секретная информация.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, это произошло после "смены власти". По его словам, месяц назад на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам, сообщает РИА "Новости".

Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 17 мая стало известно о том, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку. Он написал заявление об уходе с должности в связи с прекращением полномочий президента Украины, назначившего его на этот пост.

Турчинов также заявил, что готов "на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать страну". СНБО Турчинов возглавлял с 2015 года.