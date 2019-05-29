В Томске впервые по новой статье УК арестовали "вора в законе"

В Томске силовики ворвались в дом к местному "вору в законе" и арестовали мужчину.

Мероприятия проведены в рамках уголовного дела по ст. 210.1 УК РФ "занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщили Накануне.RU в УМВД России по Томской области.

Стоит отметить, что эта статья - новая в Уголовном кодексе. Раньше лидеров ОПГ не задерживали только из-за их "работы" в составе той или иной преступной группы.

"Сейчас подозреваемый задержан, проведен комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых произведены обыски и изъяты предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования", - добавили в полиции региона.

Сейчас "вору в законе" грозит от 8 до 15 лет колонии. На период расследования уголовного дела его заключили под стражу.