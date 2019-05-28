25 Сентября 2020
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Крым, Черное море (2015) | Фото: Накануне.RU

"Получили приказ развернуться". В Киеве заявили о попытках вернуть Крым в состав Украины в 2014 году

В 2014 году Украина предприняла попытку вернуть полуостров Крым обратно - для этого даже отобрали лучших военных, посадили их в самолеты и направили на границу, такое заявление сделал экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, пишет Lenta.ru.

Замана отметил, что слышал о деталях этой "спецоперации" из чужих уст - сам он не видел никаких документов.

"Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось", - отметил Замана.

Напомним, Крым стал российским в 2014 году благодаря референдуму жителей полуострова.

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"Получили приказ развернуться". В Киеве заявили о попытках вернуть Крым в состав Украины в 2014 году

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Теги: Крым, Украина, Киев, попытка, референдум, Владимир Замана



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