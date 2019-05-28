В Кургане тюремный срок получил педофил, который убил свою девушку, а потом инсценировал ее смерть

В Кургане осудили 21-летнего молодого человека - он убил свою девушку, а потом ограбил, инсценировав ее гибель.

В апреле прошлого года молодой человек познакомился с 20-летней девушкой - буквально через несколько дней он стал жить вместе с ней в съемной квартире, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

16 апреля злоумышленник в ванной убил свою подругу и инсценировал несчастный случай. После этого он забрал 16 тыс. руб, которые принадлежали девушке, ее сотовый телефон и уехал в Каргапольский район.

Установлено также, что молодой человек неоднократно вступал в половую связь с другой несовершеннолетней девушкой.

Суд назначил ему 19 лет в колонии строгого режима, а также штраф - 1,5 млн руб.