У Собчак дела в гору. Бывшая кандидат в президенты может получить программу на "Первом"

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак может стать ведущей программы на "Первом канале".

Как сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке, программа с участием Собчак действительно обсуждается в рамках подготовки нового сезона. Это подтвердила пресс-служба "Первого канала".

Сама Собчак уточнила, что ведет переговоры с Константином Эрнстом уже два года, пока все "в стадии обсуждения".

Напомним, недавно холдинг "Газпром-медиа" подтвердил назначение журналистки, оппозиционерки и бывшей ведущей "Дома-2" Ксении Собчак генеральным продюсером телеканала "Супер" (входит в субхолдинг развлекательное телевидение).