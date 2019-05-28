24 Сентября 2020
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Ксения Собчак, фильм &quot;Дело Собчака&quot; (2018) | Фото: youtube.com

У Собчак дела в гору. Бывшая кандидат в президенты может получить программу на "Первом"

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак может стать ведущей программы на "Первом канале".

Как сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке, программа с участием Собчак действительно обсуждается в рамках подготовки нового сезона. Это подтвердила пресс-служба "Первого канала".

Сама Собчак уточнила, что ведет переговоры с Константином Эрнстом уже два года, пока все "в стадии обсуждения".

Напомним, недавно холдинг "Газпром-медиа" подтвердил назначение журналистки, оппозиционерки и бывшей ведущей "Дома-2" Ксении Собчак генеральным продюсером телеканала "Супер" (входит в субхолдинг развлекательное телевидение).

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У Собчак дела в гору. Бывшая кандидат в президенты может получить программу на "Первом"

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Теги: Ксения Собчак, Константин Эрнст, Собчак передача на первом канале



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