После нападения школьника с топором в Саратовской области возбуждено дело

После нападения подростка с топором в школе в Вольске Саратовской области возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по статье "покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ЧП произошло в средней школе №4 в городе Вольске. Предварительно сообщалось, что между мальчиком и девочкой возник конфликт, парень пришел с топором и ударил ее. В результате девочка получила травму,ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Нападавший задержан, с ним работает полиция. Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил в течение недели проверить все школы региона на предмет безопасности.

Отметим, следователи продолжают осмотр места происшествия.

"Проводятся допросы очевидцев произошедшего, учащихся и персонала школы, обыски по месту жительства юноши. Назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Также следователи намерены установить условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы в школе.