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Политика В бывшем СССР Украина
Михаил Саакашвили, Киев, задержание (2017) | Фото: REUTERS

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство страны экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, депортированному с Украины в феврале 2018 года. Он отменил соответствующий указ Петра Порошенко, говорится в указе на сайте президента.
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Из указа Порошенко от 26 июля 2017 года была исключена фамилия Саакашвили.

Сам Саакашвили уже отреагировал на решение Зеленского.

"Спасибо президенту Зеленскому!" - написал он в Facebook.

СМИ сообщают, что Саакашвили может вернуться на Украину уже на днях.

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Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, гражданство



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