Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство страны экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, депортированному с Украины в феврале 2018 года. Он отменил соответствующий указ Петра Порошенко, говорится в указе на сайте президента.
Из указа Порошенко от 26 июля 2017 года была исключена фамилия Саакашвили.
Сам Саакашвили уже отреагировал на решение Зеленского.
"Спасибо президенту Зеленскому!" - написал он в Facebook.
СМИ сообщают, что Саакашвили может вернуться на Украину уже на днях.