Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство страны экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, депортированному с Украины в феврале 2018 года. Он отменил соответствующий указ Петра Порошенко, говорится в указе на сайте президента.

Из указа Порошенко от 26 июля 2017 года была исключена фамилия Саакашвили.

Сам Саакашвили уже отреагировал на решение Зеленского.

"Спасибо президенту Зеленскому!" - написал он в Facebook.

СМИ сообщают, что Саакашвили может вернуться на Украину уже на днях.