Избитый российский сотрудник Миссии ООН в Косово освобождён

Сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин РФ, освобожден. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя миссии Санам Долатшахи.

Напомним, два сотрудника ООН были задержаны на севере Косово и госпитализированы в связи с травмами. Как говорится в заявлении Миссии ООН в Косово (МООНК), сотрудники - гражданин РФ и гражданин Сербии - были задержаны при исполнении служебных обязанностей. Россиянин, пользуясь дипломатическим статусом, пытался помешать косовской спецоперации на территории четырех общин на севере края.