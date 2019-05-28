24 Сентября 2020
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Общество В России
Игорь Акинфеев Сергей Жуков (2019) | Фото:instagram.com/sezhukov

Акинфеев с Жуковым вдвоем улетели рыбачить в Астрахань

Национальный футбольный сезон в России только закончился, а спортсмены уже разлетелись отдыхать кто куда.

Так, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (33) отправился отдыхать в Астрахань. Компанию ему составил давний друг, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков (43).

Судя по всему, звезды отправились отдыхать чисто мужской компанией.

В Instagram Жуков опубликовал фотку, на которой они сидят в обнимку с Акинфеевым. "Мы мечтали сюда вернуться с Игорем целых 6 лет. Мечты сбываются! Рыбацкие истории начинаются", - пишет Сергей. В "историях" он показал видео, на котором ходит на моторной лодке по протокам в дельте Волги.