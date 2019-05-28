В РПЦ обвинили екатеринбуржцев в равнодушии к распространению секс-шопов

В РПЦ снова вернулись к теме строительства храмов, на этот раз пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков по сути назвал церкви альтернативой секс-шопам.

"Какой человек в здравом уме и в адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви?" - недоумевает пресс-секретарь патриарха.

По его словам, "мы не слышим, что те же люди, которые высказываются против строительства в скверах, так же громко и ясно не возмущаются против открытия пивных и магазинов для взрослых", - сказал он на пресс-конференции, его слова приводит "Интерфакс".

Ранее сегодня в адрес екатеринбуржцев снова нелестно высказался ведущий ВГТРК Владимир Соловьев. Сначала он сравнивал протестующих с "бесами", а теперь - с "козлищами".

Напомним, на фоне протестов в Екатеринбурге патриарх Кирилл встречался с Владимиром Путиным и обсуждал эту тему. А на освящении нового русского храма в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что в среднем РПЦ строит по три храма в сутки. При этом, по официальной статистике, с 2007 по 2017 год (последние данные) число больничных организаций в России сократилось с 6,8 тыс. до 5,3 тыс., то есть почти по 3 больницы в неделю сокращается, перепрофилируется, оптимизируется и так далее. Аналогичная ситуация со школами – с 2010 по 2017 годы (последние данные) количество школ сократилось с 50,8 тыс. до 42,6 тыс., а это уже как раз в среднем по три школы в сутки. А количество учащихся возросло с 13,6 млн до 15,2 млн человек.