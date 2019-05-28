24 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

"Чтобы не повторилось ситуации с субботниками". В Челябинске районы получат дополнительные полномочия

Челябинские депутаты гордумы предлагают наделить районы полномочиями по составлению карт-схем прилегающих территорий. С соответствующей законодательной инициативой они выйдут в Законодательное собрание региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Планы прилегающих территорий позволят разделить всю землю внутри городского района на небольшие земельные участки и закрепить их в качестве прилегающей территории за ответственными юридическими лицами, которые будут обязаны соблюдать правила благоустройства на закрепленной за ними территории.

По мнению председателя гордумы Станислава Мошарова, когда вся земля будет закреплена за ответственными за ее благоустройство, тогда станет понятно, кто должен убирать определенный участок – город, район, сетевая компания, предприятие, магазин.

"Чтобы не повторилось ситуации с нынешними субботниками, когда никто не знал, кто должен увозить мешки с мусором с этого участка", - подчеркнул он.

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"Чтобы не повторилось ситуации с субботниками". В Челябинске районы получат дополнительные полномочия

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Теги: гордума, районы, реформа МСУ, полномочия,



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