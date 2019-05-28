24 Сентября 2020
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2018) | Фото: cdr.ru

Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка

Банк России может снизить ключевую ставку во втором-третьем квартале текущего года. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на встрече с депутатами фракции "Единая России" в Госдуме.

Для снижения ставки ситуация с инфляцией должна развиваться в соответствии с прогнозом регулятора. Сейчас рост цен замедлился до 5,1%, что позволяет прогнозировать снижение ключевой ставки.

Напомним, аналитики с большой долей вероятности прогнозируют снижение ключевой ставки на заседании в июне. В апреле регулятор отказался от изменения ключевой ставки, она осталась на уровне 7,75% годовых.

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Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка

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Теги: ключевая ставка, Эльвира Набиуллина, Единая Россия,



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