24 Сентября 2020
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(2006) | Фото: www.veloplus.ru

В Нижневартовске состоялся митинг, посвящённый Дню пограничника

В Нижневартовске воины запаса пограничных войск, депутаты, сотрудники администрации, общественники и молодёжь митингом отметили День пограничника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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В своём поздравлении спикер думы Максим Клец отметил, что граница – край, где есть тишина, но нет покоя, и она на всю оставшуюся жизнь проходит через сердца всех, кто выходил в дозор на ее охрану.

"Такова уж особенность службы в погранвойсках, что и первая слава – пограничникам, и первые пули – тоже им. Но они не умирают – они уходят в вечные дозоры. И вся история отечественной пограничной охраны – летопись самоотверженного служения пограничников своему народу", - сказал председатель думы.

За участие в общественной жизни Нижневартовска, личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи активисты – общественники ветераны погранвойск получили Благодарственные письма. Депутат Тюменской областной думы, член правления региональной общественной организации "Защита Отечества" Вячеслав Танкеев заявил, что в этот день "отдают дань уважения, памяти славным бойцам, на протяжении столетия охранявшим рубежи нашего государства и его независимость". Вартовчане, собравшиеся на митинге, почтили минутой молчания память всех пограничников, погибших при исполнении воинского долга, и возложили цветы к мемориалу воинам – землякам в парке Победы.

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В Нижневартовске состоялся митинг, посвящённый Дню пограничника

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Теги: День пограничника, погранвойска, защита, Максим Клец, Вячеслав Танкеев



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