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Политика В бывшем СССР Украина
Олег Ляшко (2014) | Фото:

СМИ: Порошенко стал финансировать Ляшко для критики Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко станет новым спонсором Радикальной партии, которую возглавляет Олег Ляшко. Цель финансирования - резко критиковать нового президента Владимира Зеленского для снижения его рейтинга накануне парламентских выборов. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в партии Ляшко.
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По словам источника, прежний спонсор "радикалов" олигарх Ринат Ахметов решил прекратить их финансирование. Также у партии невысокий рейтинг и она может не попасть в новую Раду.

Ляшко начал мощную критику Зеленского с самого момента инаугурации, когда он во время инаугурационной речи призвал не говорить по-русски, а затем, когда Зеленский проходил мимо депутатов, выкрикнул ему, что он "плохо кончит". Ляшко сразу объявил об уходе в оппозицию к Зеленскому, которого назвал "узурпатором" из-за роспуска Рады, который расценил как "преступление", так как новый президент назначил досрочные выборы, не изменив избирательную систему. А в Раде по-прежнему "покупают места". Также он обвинил Зеленского в "попытках захватить власть".

На днях он призвал Зеленского отменить отменить назначения на ключевые государственные посты своих бизнес-партнеров, как это делал Порошенко. Речь шла о главе администрации президента Украины Андрее Богдане.

Сегодня Ляшко назвал снижение проходного барьера до 3%, что предлагал Зеленский, "политической взяткой мажоритарщикам". Имелось в виду то, что, как сообщали СМИ, Зеленский хотел предложить старым партиям с невысоким рейтингом сделку: они гарантированно проходят в новую Раду, но выборы проходят только по пропорциональной системе, что гарантировало бы "Слуге народа" Зеленского практически половину мест в парламент. Однако Рада провалила этот законопроект.

Ляшко известен как опытный популист, и в этом отношении ставка Порошенко на него оправдана. Ранее он так же критиковал Порошенко. Насколько им удастся сбить рейтинг Зеленского, покажут скорые выборы в Раду. Они пройдут 21 июля.

Порошенко, Ляшко, Гройсман(2015)|Фото: Новые русские вести

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СМИ: Порошенко стал финансировать Ляшко для критики Зеленского

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Олег Ляшко



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