В Косово задержаны двое сотрудников ООН

Два сотрудника ООН были задержаны на севере Косово, они госпитализированы в связи с травмами.

Как говорится в заявлении Миссии ООН в Косово (МООНК), сотрудники - гражданин РФ и гражданин Сербии - были задержаны при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали Михаила Краснощекова, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, во время задержания россиянин был избит. СМИ сообщают, что он ранен и находится в больнице.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, задержание было осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН.

Напомним, обстановка в Косово накалилась утром 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.