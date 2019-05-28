24 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
яма, лопата, копание, копать (2016) | Фото: PocketFives

Тюменских садоводов ждет череда банкротств

Десятки садовых товариществ Тюменской области стали ответчиками в судебных процессах о банкротстве. С исками в суд вышла компания "Газпром энергосбыт Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

С 24 мая компания подала в Арбитражный суд Тюменской области 17 исков к садоводческим и дачным товариществам. Все они накопили долг перед энергетиками.

Размер исковых требований варьируется от 1,1 млн руб. (дачные товарищества "Корабельщик" и "Мелиоратор") до нескольких сот тысяч рублей. В числе крупных должников садоводческое товарищество "Сапожок" (947 тыс. руб.), "Источник-2" (998 тыс. руб.), "Незабудка" (781 тыс. руб.), "Олимпиец" (720 тыс. руб.), "Сосновая поляна" (759 тыс. руб.), "Ручеек" (724 тыс. руб.), "Янтарь (709 тыс. руб.), "Мебельщик-2"(487 тыс. руб.).

Большинство исков судом к производству еще не приняты.

Основной вид деятельности "Газпром энергосбыт Тюмени" - покупка и продажа электроэнергии/мощности на оптовом и розничном рынках. Компания обслуживает более 19 тысяч юридических лиц и более 570 тысяч физических лиц.

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Тюменских садоводов ждет череда банкротств

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Теги: садовое товарищество, садоводы, суд, банкротство, Газпром энергосбыт Тюмень



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