В Перми застройщик на время расследования падения крана на частные дома переселил его жильцов

В Перми владелец упавшего на жилые дома крана, строительная группа (СГ) "Развитие", на время изучения обстоятельств инцидента переселила пострадавших, сообщили Накануне.RU в компании.

Напомним, вечером 27 мая в Дзержинском районе Перми на стройплощадке, где возводят многоквартирный дом, упал башенный кран. Находившаяся в нём машинистка госпитализирована. Частично пострадали три дома.

"Частично пострадали три дома. Сотрудники СГ вместе с администрацией Дзержинского района встретились с пострадавшими, все они на время расследования обстоятельств случившегося получили временное жильё: две семьи переехали в городской маневренный фонд, ещё две получили квартиры из фонда строительной группы. Мы оплатили переезд, проживание, питание. Если жильё аварийное, мы вместе с городом готовы вопрос решить. Уже выплачена компенсация одному из хозяев пострадавших автомобилей", - сообщили в "Развитии".