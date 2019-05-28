24 Сентября 2020
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Леонид Якубович Mortal Kombat (2019) | Фото:360tv.ru

Якубович пожаловался на монтаж "Поля чудес": "Вся душевность вырезается"

Бессменный ведущий передачи "Поле чудес", которая живет на российском телевидении уже почти 30 лет, рассказал о монтаже программы. По словам Леонида Якубовича, вырезают очень много интересного, остается "вопрос – ответ", а на самом деле съемка длится по два с половиной часа. Об этом телеведущий рассказал на радио Baltkom.

"В зрительном зале такой хохот. Но есть великое и очень грустное понятие "монтаж". Запись программы продолжается часа два с половиной — это концерт, в зале хохот и все прочее. В эфире — час. Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы", - рассказал Якубович.

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Якубович пожаловался на монтаж "Поля чудес": "Вся душевность вырезается"

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Теги: поле чудес, леонид якубович, монтаж, программа



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